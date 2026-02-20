改良で画期的機能「電子パーキングブレーキ」や「ブレーキホールド機能」、大型画面など採用！ 「KINTO」でも採用開始

トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」およびコンパクトSUV「ヤリスクロス」の一部改良を発表し、同年3月2日に発売します。

これに合わせ、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO」でも同日より、これら改良モデルの取り扱いが開始されました。

【画像】これが新ヤリスです。画像で見る！（16枚）

人気車種の機能向上に加え、若年層が利用しやすいキャンペーンも展開されます。

今回の一部改良における変更点は、装備の充実とボディカラーの刷新が中心です。

ヤリスでは、ハイブリッド車に「電動パーキングブレーキ」および「ブレーキホールド機能」が標準装備された点がトピックとなります。

また、ハイブリッド車のZ・Gグレードにはフロント席アームレストが追加されました。

インフォテインメントシステムも強化され、Zグレードには「10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）」が標準装備となったほか、全グレードで「スマートエントリー＆スタートシステム」が標準化されています。

外装色には新色「マスタード」が設定され、特別仕様車Z“URBANO”には1.5Lガソリン・2WD車に6速MTが新設定されました。

一方のヤリスクロスは、Z、Z“Adventure”、Gグレードにおいて「10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」が標準装備となりました。

ボディカラーには新色の「アーバンロック」が採用され、全グレードで選択可能です。

また、ヤリス同様にドアミラーやシャークフィンアンテナにブラック加飾が施され、引き締まった印象を与えています。

ヤリス・ヤリス クロスともに「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」の対象に！ 半年間、解約金ゼロでお試し可能

今回の改良モデル取り扱い開始に伴い、KINTOでは新たな施策も適用されます。

ヤリス・ヤリスクロス（一部改良モデル）の利用料金は、ヤリスが月額1万7270円（税込み、「Xグレード」）から、ヤリスクロスが月額1万7820円（税込み、「Uグレード」）からです。

またヤリスおよびヤリスクロスの両モデルは、「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」の対象車種となりました。

これは35歳以下のユーザーを対象とし、半年間であれば中途解約金がゼロになるというもので、初めてクルマを持つ層でも利用しやすい仕組みとなっています。

さらに、駐車場検索・契約サイト「Park Direct」との連携キャンペーンも復活しました。

対象期間中にPark Directで新規契約を行うと、駐車場賃料の1カ月分がキャッシュバックされる特典が用意されています。

安全装備や快適装備がアップデートされたヤリスシリーズの改良モデル。

サブスクリプションという所有形態の選択肢が拡充されたことで、ユーザーにとっては検討の幅が広がるニュースといえるでしょう。