共同通信の単独インタビューに応じるウクライナのゼレンスキー大統領＝19日、キーウ（共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、首都キーウで共同通信の単独インタビューに応じ、ロシアとの和平交渉を巡り、東部ドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）からの軍撤退を否定した。日本との防衛協力に関して、水上無人艇の技術供与に期待を表明した。北朝鮮がロシア側に立って参戦したことで、軍事技術を獲得