アトラスは、グッドスマイルカンパニーより『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』に登場する「ジョーカー」「モルガナ」「パンサー」のねんどろいどぷらす らばーますこっとを発表した。 （関連：【画像あり】世間を騒がす怪盗団がこの手に！商品画像一覧） ねんどろいどぷらす らばーますこっとは、ねんどろいどの可愛さをそのままに、お手頃価格になったデフォルメラバーマスコットだ。