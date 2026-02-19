ロバーツ監督が説明ドジャースのブルスダー・グラテロル投手が開幕に間に合わない見込みだと18日（日本時間19日）、デーブ・ロバーツ監督が明らかにした。「前回マウンド（ブルペン）に立ったときは球速が上昇したけど、スロー調整している」と説明した。グラテロルは平均球速100マイル（約161キロ）近い高速シンカーを武器にブルペンを支え、2023年には自己最多68試合登板で防御率1.20の好成績を残した。しかし、2024年は怪我