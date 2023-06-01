ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）キンメダルの深田茉莉（１９＝ヤマゼン）が、佐藤康弘コーチに感謝した。１８日に行われた決勝で３回目に８７・８３点を叩き出して悲願の金メダル。「なんか信じられないし、でも首にかけた時にやっぱ重みが伝わって、今まで自分だけじゃなくてチームみんなと一緒にやってきて良かった」としみじみ語った。深田は中学２年から佐藤コーチに師事し「佐藤コーチ