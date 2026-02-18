日産「次期型エルグランド」はV6超えの加速と「圧倒的広さ」実現16年ぶり刷新で王者奪還へ日産は新型「エルグランド」のQ＆A動画を公開し、チーフプロダクトスペシャリストの中村智志氏が詳細を語りました。ユーザーからはどのような質問があったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エルグランド」です！（30枚以上）かつて「キング・オブ・ミニバン」として君臨した日産「エルグランド」が、16年とい