グレーターしまなみ・えひめ推進協議会は3月14日、愛媛県今治市や松山市などを舞台にしたサイクリングイベント「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」を開催する。SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ開催同イベントは、しまなみ海道周辺の「グレーターしまなみ・えひめ」エリアの魅力を体感できる企画。道後温泉や水の都・西条、ゆめしま海道など、地域の観光資源を巡るバラエティ豊かな5つのコースを用意した。初心者から上級