グレーターしまなみ・えひめ推進協議会は3月14日、愛媛県今治市や松山市などを舞台にしたサイクリングイベント「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」を開催する。

SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ開催

同イベントは、しまなみ海道周辺の「グレーターしまなみ・えひめ」エリアの魅力を体感できる企画。道後温泉や水の都・西条、ゆめしま海道など、地域の観光資源を巡るバラエティ豊かな5つのコースを用意した。初心者から上級者までレベルに合わせて選択できる。

コース区分

当日は、人気インフルエンサーのけんたさん、愛あむさん、YOPIさんがゲストとして参加し、参加者と共に早春の愛媛を走行する。

スペシャルゲスト

サポートカーやライダーの帯同といった体制も整うほか、エイドステーションでは地元のグルメを楽しめる。参加者には特典として、オリジナルロゴ入りの今治パイルハンカチをプレゼントする。

オリジナルロゴ入り今治パイルハンカチ

申し込みは3月4日まで、スポーツエントリーのウェブサイトにて先着210名で受け付けている。参加費は2,000円〜。