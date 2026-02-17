道後温泉や今治、ゆめしま海道を走る！愛媛の魅力を満喫するサイクリングイベント開催
グレーターしまなみ・えひめ推進協議会は3月14日、愛媛県今治市や松山市などを舞台にしたサイクリングイベント「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」を開催する。
SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ開催
同イベントは、しまなみ海道周辺の「グレーターしまなみ・えひめ」エリアの魅力を体感できる企画。道後温泉や水の都・西条、ゆめしま海道など、地域の観光資源を巡るバラエティ豊かな5つのコースを用意した。初心者から上級者までレベルに合わせて選択できる。
コース区分
当日は、人気インフルエンサーのけんたさん、愛あむさん、YOPIさんがゲストとして参加し、参加者と共に早春の愛媛を走行する。
スペシャルゲスト
サポートカーやライダーの帯同といった体制も整うほか、エイドステーションでは地元のグルメを楽しめる。参加者には特典として、オリジナルロゴ入りの今治パイルハンカチをプレゼントする。
オリジナルロゴ入り今治パイルハンカチ
申し込みは3月4日まで、スポーツエントリーのウェブサイトにて先着210名で受け付けている。参加費は2,000円〜。
