元ベガルタ戦士も祝福した。現役時代は清水や札幌、仙台、愛媛でプレーした平岡康裕氏が自身のXを更新。“秘蔵写真”に喜びをあらわにした。「Xみてたらこれが流れてきてベガルタ時代に金メダルとったりくりゅうペアのお２人と同じ写真におさまっていたなんて光栄すぎる」平岡氏の仙台所属時に、始球式＆トークショーで仙台の本拠地“ユアスタ”に三浦璃来＆木原龍一のペアが来場。その時の写真を公開した。２人は周知のとお