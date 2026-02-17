金メダル“りくりゅう”ペアと「同じ写真におさまっていたなんて光栄」。元ベガルタ戦士がレアショット公開。ユアスタは縁起の良いスタジアム？
元ベガルタ戦士も祝福した。
現役時代は清水や札幌、仙台、愛媛でプレーした平岡康裕氏が自身のXを更新。“秘蔵写真”に喜びをあらわにした。
「Xみてたらこれが流れてきてベガルタ時代に金メダルとったりくりゅうペアのお２人と同じ写真におさまっていたなんて光栄すぎる」
平岡氏の仙台所属時に、始球式＆トークショーで仙台の本拠地“ユアスタ”に三浦璃来＆木原龍一のペアが来場。その時の写真を公開した。２人は周知のとおり、現地２月16日にミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートのペアフリーで金メダルを獲得した。
平岡氏は「フリーの逆転には興奮したなぁ！金メダルおめでとうございます 感動をありがとう」とも記した。
また、かつてユアスタには仙台市出身の元フィギュアスケート選手、羽生結弦氏もイベントで何度も来場し、ソチ大会と平昌大会で金メダルに輝いたことも。ユアスタは五輪選手にとって縁起の良いスタジアムなのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超レアショット！ ベガルタゴールド着用の“りくりゅう”ペア！
