転職する際の「限界年齢」はあるのか。失敗学を専門とする東大名誉教授の畑村洋太郎氏は「人には『新しいことを吸収する能力』と『他人をその気にさせる能力』がある。これらの交差点が、まったく新しい職種へ転職する限界年齢だ」という――。※本稿は、畑村洋太郎『人生の失敗学 日々の難儀な出来事と上手につき合う』（朝日新書）の一部を再編集したものです。