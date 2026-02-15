【その他の画像・動画等を元記事で観る】新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】の記念すべき第1弾作品として、本日2月15日から毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送が始まった『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」。2005年のメジャーデビュー以降POPSからアニソンまで幅広く歌いこなし、国内外でのツアーの実績を持つ人気実力派女性歌手May’nが担当する主題歌を収録した主題歌CDの発売が2026年4月1日に決定した