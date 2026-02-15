May'nが歌う『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌と挿入歌を収録した主題歌CDと、番組BGMのすべてを収録したオリジナル・サウンドトラックCDが4月1日発売決定!!

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】の記念すべき第1弾作品として、本日2月15日から毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送が始まった『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」。

2005年のメジャーデビュー以降POPSからアニソンまで幅広く歌いこなし、国内外でのツアーの実績を持つ人気実力派女性歌手May’nが担当する主題歌を収録した主題歌CDの発売が2026年4月1日に決定した。

本日より配信がスタートした主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」の他、2月15日放送の第1話で使用された挿入歌「What’s a Hero」の収録も決定。本楽曲は番組BGMを奈良悠樹氏と共に担当する園田健太郎氏が作詩・作曲・編曲を務め、主題歌も担当するMay’nが歌唱をするギャバン・インフィニティのテーマソングとなる。

●リリース情報

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌

4月1日発売



価格：￥2,750（税込）

仕様：三方背ケース仕様

購入者特典：超宇宙刑事ギャバン インフィニティ リムーバブルステッカー

＜収録内容＞

LOVE IS THE STRONGEST （『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌）／May’n

作詩：マイクスギヤマ 作曲：佐野仁美 編曲：つちやみさと 振付：Smile紗季

What’s a Hero （挿入歌）／May’n

作詩・作曲・編曲：園田健太郎

他

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』オリジナル・サウンドトラック

4月1日発売

価格：￥4,400（税込）

＜プロフィール＞

May’n（メイン）

2005年、弱冠15歳にしてメジャーデビュー。POPSからROCK、DANCE、R&Bと幅広く歌いこなす実力派女性歌手。これまでアニメ、ドラマ、映画、ゲームの主題歌を担当し、数多くの作品がトップチャート入りを果たしており、日本武道館や横浜アリーナにて5度に渡り単独公演を開催。

2010年からは海外ツアーも開催しており、世界16都市で単独公演を開催し、海外フェスでは大トリを7カ国9カ所で務めた。

また、中国最大手のSNS「WEIBO」のアワード「WEIBO Account Festival in Japan」にて、日本人として初の3年連続受賞、中国・深圳で開催されたアワード「ASIAN MUSIC FESTIVAL 2019」でも日本人として唯一の受賞を果たすなど、全世界で精力的に活動をしており、特にアジア圏では絶大な人気を誇る。

2025年、デビュー20周年イヤーに突入。2026年3月からはMay’n 20th Anniversary Live Tour 2026「The BEST of May’n」を開催。

