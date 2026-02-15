15日午前3時ごろ、島原市などの最大約7万8000戸で約1時間、停電が発生しました。 九州電力送配電によりますと、 停電したのは島原、南島原、雲仙の3市のほか諫早市の一部で、 あわせて最大約7万8000戸が停電となり、 約1時間後の午前3時59分に復旧したということです。 九州電力送配電は「落雷や断線などは確認されていない」としていて 「停電されたお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」