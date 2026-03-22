停電のなか移動する車両と通行人＝16日、キューバ首都ハバナ/Yamil Lage/AFP/Getty Images（CNN）カリブ海の島国キューバのエネルギー省は21日夜、島全体が再び大規模停電に見舞われたと明らかにした。1000万人超が電気を使えなくなった。同省はX（旧ツイッター）への投稿で、「国家電力系統の完全遮断が発生した。復旧に向けた手順は既に開始されている」と明らかにした。キューバは16日に起きた全国的な送電網の崩壊から復旧する