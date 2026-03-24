イラン軍中央司令部のアリ・アブドラヒ司令官は２２日、軍の基本方針を防衛型から攻撃型に転換する方針を表明した。米国のトランプ大統領が、ホルムズ海峡を完全に開放しなければ発電所を攻撃すると警告したことにイラン側は猛反発しており、報復の連鎖に歯止めがかからない状況となっている。（国際部吉形祐司）イランは従来、先制攻撃を否定する一方で、攻撃されれば敵に同等の損害を与えることを基本方針に掲げ、抑止力と