大館市の一部地域の約70軒で停電しています原因や復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは大館市花岡町の約70軒です。停電したのは午後1時半ごろとみられ、復旧作業が行われていますが原因や復旧の見通しはわかっていません。