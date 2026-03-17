停電のなか、暗い道を移動する人たち＝4日、キューバの首都ハバナ/Yamil Lage/AFP/Getty Images via CNN Newsourceハバナ（CNN）キューバの送電網が16日、全面的に崩壊した。同国の電力会社が明らかにした。約1000万人が暮らすキューバへの石油供給が米国によって事実上止められて以降、初めての全国規模の停電となった。国営の電力会社によると、全国で電力の復旧作業が進められている。停電発生時に稼働していた発電設備に異常は