台湾メディアの連合新聞網によると、ルビオ米国務長官は14日、ミュンヘン安全保障会議での演説後、4月に予定されているトランプ米大統領と中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席の会談について聞かれ、米国には中国とコミュニケーションを取る義務があるとし、「中国と対話をしないのは地政学的な失策だ」と付け加えた。ルビオ氏は、二つの大国である米国と中国の国益は一致しないとし、米国は世界に対して、経済的な紛争やその