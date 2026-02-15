台湾メディアの連合新聞網によると、ルビオ米国務長官は14日、ミュンヘン安全保障会議での演説後、4月に予定されているトランプ米大統領と中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席の会談について聞かれ、米国には中国とコミュニケーションを取る義務があるとし、「中国と対話をしないのは地政学的な失策だ」と付け加えた。

ルビオ氏は、二つの大国である米国と中国の国益は一致しないとし、米国は世界に対して、経済的な紛争やその他の紛争を回避しつつ、できる限り最善を尽くして国益を管理する義務があるとした。

米中の利益が一致する分野においては「世界に良い影響を与えることができると考えている」とし、「われわれは中国との関係を維持しなければならない。そして、今日ここに代表として出席している多くの国々も、中国との関係を維持しなければならないだろう。われわれが合意するいかなるものも、われわれの国益を犠牲にしてはならないことを常に理解しなければならない」と述べた。

ルビオ氏は、米国は中国が「自国の国益のために行動することを期待している。それはわれわれがすべての国民国家に自国の国益のために行動することを期待しているのと同じだ」とし、外交の目標については「われわれの国益が互いに衝突する時に、常に平和的に解決することを願いつつ、うまく乗り越えることだ」と述べた。

また、米中間の貿易を巡るいかなる出来事も世界的な影響を及ぼすとし、「われわれは長期的な課題に直面しており、中国との関係において今後も引き続き対処していく必要がある」と述べた。

ルビオ氏は13日、ミュンヘン安全保障会議に出席している中国の王毅（ワン・イー）外相と会談した。これについて、米国務省は14日、「前向きで建設的な会談だった」と評価し、トランプ氏の訪中についても協議したと明らかにした。（翻訳・編集/柳川）