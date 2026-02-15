元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が15日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。シールの人気ぶりに驚きの声を上げた。若い世代を中心に爆発的な流行を見せているシール。同番組では先月の放送で特集し、MCの一茂とお笑いコンビ・かまいたちとでシール交換していた。すると放送後、プライベートで交流のあるタレント・ゆうちゃみから「一茂さんシール持ってるんですか？」とLINEが届い