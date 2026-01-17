テレビ朝日系「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」が１６日、放送され、タレント・長嶋一茂が出演した。この日は「日本経済の中枢に潜入！大人の社会科見学」。実業家、投資家としても知られる一茂は「去年、一番間違えたのは、金を買ったことですね。金、上がってるんですけど。あれは全財産、いっとくべきだったね。あのとき、全財産いっとけば本当、このロケやってないです」と悔しがった。宮川大輔から「（金を）買ってて