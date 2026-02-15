米フロリダ州の空港に到着したトランプ大統領＝13日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は14日、トランプ米政権が進める強硬な移民対策を巡り、米国各地の連邦裁判所で昨年10月以降、政府が摘発した移民を違法に収容しているとした判断が計4400件以上出ていると報じた。政権は収容を継続しており、司法軽視の表れだと指摘した。ロイターによると、移民・税関捜査局（ICE）に収容された人は今月の時点で約6万8千