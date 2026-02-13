音楽レーベル・ミュージックマインの代表取締役を務めた天野秀起さんが死去したことが13日、同社の公式サイトおよびSNSを通じて発表された。享年63。【写真】音楽レーベル・ミュージックマイン代表・天野秀起さんが死去【コメント全文】発表によると、天野さんはかねてより療養中だったが、今年1月15日に逝去。葬儀告別式は遺族の意向により近親者のみで執り行われ、後日「お別れの会」の開催を予定しているとしている。ミュ