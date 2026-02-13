イタリアで開催されているミラノ・コルティナ五輪は大会中盤を迎えて熱戦が繰り広げられているが、そんななか、2月11日に行われたスピードスケート男子1000メートルが波紋を広げている。【写真】フィギュア坂本花織の演技中なのに…“空っぽ”になった中国代表ブーススピードスケートには“優先権”がある問題となったのは、オランダのユップ・ベンネマルスと、中国の廉子文のレースだ。ベンネマルスは2025年の世界選手権を制