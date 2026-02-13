ミラノ・コルティナ五輪（１２日）【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ女子のベテラン、伊藤有希（土屋ホーム）が、公式練習に参加。ラージヒルで初飛びを行い、１３８メートルの大ジャンプを披露し、復調をアピールした。１回目に風をつかんでぐんぐん飛距離を伸ばし、Ｋ点（１２８メートル）を大きく越えて着地した。２回目は１２０・５メートル、３回目は１２０メートル。ラー