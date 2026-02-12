米国のポップスター、ブリトニー・スピアーズが、著作権などを含む音楽関連の権利を大規模に一括売却した。米ニューヨーク・タイムズ（NYT）や芸能メディアTMZが10日（現地時間）、報じた。NYTは関係者の言葉を引用し、スピアーズ側がニューヨークに拠点を置く音楽・マーケティング専門企業「プライマリーウェーブ」にカタログ権利を譲渡したと報じた。◇カタログとは…著作権・実演権をまとめた「音楽資産」カタログとは、アーテ