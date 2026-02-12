「子供嫌いだから降りてよ！」【話題になった投稿】実際の投稿電車内のベビーカーエリアで、見知らぬ女性から突然そう言われた…。この体験をXに投稿し、大きな反響を呼んだのは、5カ月（現在は6カ月）の赤ちゃんを育てる母親、すいままさん（@suimama2025）だ。投稿には、ベビーカー利用をめぐるやり取りが生々しく綴られている。相手は「荷物が多いから降りて」と主張し、すいままさんが「ここはベビーカーエリアです」と伝える