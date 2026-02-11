現役女子高生シンガー・ソングライターのtuki.（年齢非公表）が11日、初コンサート「承認欲求爆発」を東京・日本武道館で開催した。チケット全席8503枚が完売し「ソロJ−POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」として、ギネス世界記録に認定された。ギネスワールドレコーズ社の立ち会いのもと、販売記録や来場データが正式に確認された。制服姿で登場し、グランドピアノで弾き語り