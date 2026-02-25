《日本武道館という音楽の聖地で、豪華な照明・音響に囲まれながら一万人の歓声を浴びて歌い踊る──》そんな触れ込みでオーディションを開催し、2月24日に実現したのが「アイドルフェス 天下一武道館2026」だ。オーディションを勝ち抜いた地下アイドル15組を中心に、國府田マリ子（56）や“ホリエモン”こと堀江貴文氏（53）といった著名人も出演し、日本武道館で開催された。今回のフェスを主催したのは、自身も長年アイドルとし