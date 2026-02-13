「正直、ここまでのスピード感は誰も予想していなかったはずです」音楽関係者がそう驚くのは現役女子高生シンガーソングライター・tuki.だ。2月11日、開催された東京・日本武道館での初ワンマンライブのチケットは一般発売されるやいなや、「秒速完売」。デビューからわずか2年半、17歳という若さでギネス記録を塗り替えた。「今回のライブ『NIPPON BUDOKAN〜承認欲求爆発〜』では、『ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開