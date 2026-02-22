女性VTuberグループ・ホロライブ所属の星街すいせいの単独ライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の映像が、JOYSOUNDの映像配信サービス「みるハコ」で配信される。3月22日から4月26日まで、対象機種を導入した全国のカラオケルームで視聴できる。『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』今回配信されるのは、2月21日にKアリーナ横浜で開催されたばかりの同公演の模様。昨年の初・日本武道館公演の再演