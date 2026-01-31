通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテツサービス「みるハコ」では、歌手としての活動を中心に、声優・朗読劇・舞台など幅広く活動するアーティスト・天月-あまつき-のライブ映像「Amatsuki WinterTour 2024-2025『ラスト・フレグランス』SPECIAL DIGEST MOVIE」を、2月1日から3月31日まで配信する。天月-あまつき-は、2010年から動画共有サイトで「歌ってみた」動画の投稿を開始し、歌唱動画の総再生回数は12億回を超え、全国ライブ