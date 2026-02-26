アイドルならば、誰しもあこがれを抱く場所でのライブが、思わぬ形で波紋を呼んでいるーー。2月24日、日本武道館で開催されたアイドルイベント「IDOL FES 天下一武道館2026」。全国の予選ライブや投票を経て選ばれた地下アイドルらが出演し、“武道館のステージに立つ機会を広げる”ことを掲げた大型フェスだったが、現実はあまりにも厳しいものだった。「企画の発端は、YouTubeで配信されているビジネスチャンネル『令和の虎