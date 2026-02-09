イタリア・ミラノ１０日（日本時間１１日）発】ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（ＳＰ）で、初出場のマキシム・ナウモフ（米国）が亡き両親に感謝を届けた。昨年１月に米ワシントン近郊で発生した航空機と軍用ヘリコプターの衝突事故により、ロシア代表として１９９４年世界選手権ペアで金メダルを獲得した父のワディム・ナウモフ、母のエフゲニア・シシコワを亡くした。悲しみに暮れながら