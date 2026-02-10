茨城・水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、元交際相手の自宅周辺の川から凶器とみられる包丁とハンマーが発見されました。元交際相手は10日、殺人の罪で起訴されました。会社員の大内拓実被告（28）は2025年の大晦日に元交際相手でネイリストの小松本遥さん（31）を刃物で刺すなどして殺害した罪に問われています。また、捜査関係者への取材で、茨城県城里町にある大内被告の自宅周辺の川から、凶器とみられる包丁とハン