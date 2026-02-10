地元・名古屋を中心に活躍したタレントの宮地佑紀生さんが亡くなったことが分かりました。77歳でした。所属事務所の発表によりますと、宮地さんは1月10日、骨髄異形成症候群のため亡くなったということです。【写真を見る】【 訃報 】宮地佑紀生さん 死去 ７７歳骨髄異形成症候群のため名古屋のご当地タレントとして活躍YouTubeチャンネル開設も公式ホームページには「弊社所属タレント宮地佑紀生が去る2026年1月10日 骨髄