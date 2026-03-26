アメリカのオープンAIが、動画生成AI「Sora」のサービスを終了することを発表しました。■「Sora」サービスを終了へオープンAIは2024年12月にリリースし注目された動画生成AI「Sora」について24日、「Sora」のXで「サービスを終了する」と明らかにしました。具体的な終了時期などは「近日中に改めて発表する」としています。ウォール・ストリート・ジャーナルは「Sora」について、「大々的にリリースしたものの、その後、注目され