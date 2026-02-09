【ミラノ＝船越翔】米国のトランプ大統領が、現在の米国内の政治情勢に懸念を示したミラノ・コルティナ五輪の米代表選手をＳＮＳ上でこき下ろし、議論を呼んでいる。米メディアは「現職大統領による自国選手への批判は極めて異例」と指摘している。トランプ氏は８日に自身のＳＮＳに、フリースタイルスキーのハンター・ヘス選手を名指しし、「まさに負け犬だ。代表に選ばれているのは残念」「こんな選手を応援するのはつらい」