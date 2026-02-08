俳優の浜辺美波が、6日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）に初出演した。笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める同番組で、浜辺は親しいスタッフとの関係性や、変装せずに買い物へ行った際に起きた騒動を明かし、スタジオを沸かせた。【写真】変装せず買い物…ビル騒然のエピソードが明らかとなった浜辺美波藤ヶ谷は事前取材として、浜辺の周囲を支えるスタッフたちに話を聞いた。その中で、