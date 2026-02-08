BILLY BOOが昨年10月から始まった全国対バンツアー＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026″＞のツアーファイナル公演を2月7日(土)東京・Spotify O-Crestにて開催した。本公演はSOLD OUT。24年2月にリリースされた「逆光」から始まり、「Shake it!!」、「Fake Lover」とダンサブルな楽曲を経てABEMA TV『キミとオオカミくんには騙されない』BGMに起用された「レンズ」を披露。ボーカル・KAZUKI UJIIEの声が会場に響き渡り、涙を浮か