BILLY BOOが昨年10月から始まった全国対バンツアー＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026″＞のツアーファイナル公演を2月7日(土)東京・Spotify O-Crestにて開催した。

本公演はSOLD OUT。24年2月にリリースされた「逆光」から始まり、「Shake it!!」、「Fake Lover」とダンサブルな楽曲を経てABEMA TV『キミとオオカミくんには騙されない』BGMに起用された「レンズ」を披露。ボーカル・KAZUKI UJIIEの声が会場に響き渡り、涙を浮かべるファンも。

その後、Band Instを挟み、「Dejavu」、昨年10月にリリースされた「ラブソング」、さらに新曲「トラボジマ」を披露。会場が揺れるほどの盛り上がりを見せ、本編は「サイレン」で幕を閉じた。アンコールでは再び新曲「トラボジマ」を披露。会場が熱狂の渦に包まれる中、ワンマンツアー＜BILLY BOO “CATALYST tour 2026″＞を発表し、歓声があがった。

ワンマン公演は2024年9月以来となるが、ツアー形式での開催は今回が初となる。ライブでしか味わえないBILLY BOOの熱量を、ぜひワンマンツアーで体感してほしい。

さらに、新曲「トラボジマ」のミュージックビデオが公開された。恋をしている相手の好みに合わせたり、好きになってもらうよう努力をし、両想いになれると思っていた恋が叶わなかった女の子が、自分の好きな服を着て、やりたいことをやり、「そんな自分を好きになってもらえる人がきっといつか現れる」と、振り切って前を向けるようなストーリーになっている。キャストには月野有菜を迎え、明るく切ない世界観を表現したものとなった。

■セットリスト＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026″＞ツアーファイナル

01​. 逆光

02​. Shake it!!

03​. Fake Lover

04​. レンズ

Band Inst

05​. Dejavu

06​. ラブソング

07​. ラプソディ

08​. トラボジマ

09​. サイレン

EN​. トラボジマ

■＜BILLY BOO “CATALYST tour 2026″＞

2026年5月23日(土) 大阪・Live House Pangea

2026年6月6日(土) 宮城・ROCKATERIA

2026年6月13日(土) 愛知・ell.SIZE

2026年7月11日(土)東京・渋谷WWW