エルスウェア紀行が2月8日、メジャー1stデジタルシングル「のびやかに地獄へ」をTOY’S FACTORYより配信リリースすることが発表となった。エルスウェア紀行は本日2月7日、東京・日本橋三井ホールにて＜tour “strange town” 2025-2026＞ファイナル公演を開催した。微光奏(acoustic band)と遠景奏(full band set)の二部構成で展開された本公演は、前身バンド時代の楽曲から新曲2曲まで本編20曲、アンコール2曲の計22曲を披露した。