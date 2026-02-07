エルスウェア紀行が2月8日、メジャー1stデジタルシングル「のびやかに地獄へ」をTOY’S FACTORYより配信リリースすることが発表となった。

エルスウェア紀行は本日2月7日、東京・日本橋三井ホールにて＜tour “strange town” 2025-2026＞ファイナル公演を開催した。微光奏(acoustic band)と遠景奏(full band set)の二部構成で展開された本公演は、前身バンド時代の楽曲から新曲2曲まで本編20曲、アンコール2曲の計22曲を披露した。そのアンコールラストに披露されたナンバーが新曲「のびやかに地獄へ」だ。

また9月13日には、自身最大規模の会場となる東京・EX TEATER ROPPONGIにて＜エルスウェア紀行 単独公演 「夢幻飛行2026」＞を開催することも発表となった。チケットの詳細等はオフィシャルサイトやSNSにて。

■＜strange town tour 2025-2026 final at 日本橋三井ホール＞セットリスト

01 温度と一部

02 さよならに

03 キリミ

04 ひかりの国

05 ムーンドライバー

06 少し泣く

07 鬱夢くたしかな食感

08 素直

09 無添加

10 マイスレンジタウン

11 天国暮らし

12 ひかりの位相

13 問題のない朝

14 天才は今度

15 あなたを踊らせたい

16 ロマンチックサーモス

17 まなざしはブルー

18 冷凍ビジョン

19 とわの祭り

20 温度と一部

encore

en1 ベッドサイドリップ

en2 のびやかに地獄へ

■＜エルスウェア紀行 単独公演「夢幻飛行2026」＞

9月13日(日) 東京・EX TEATER ROPPONGI

open17:00 / start18:00

【チケットオフィシャル先行】

https://eplus.jp/elsewhere-kikou/

※URLは先行開始時から有効

