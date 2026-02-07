社長を装ったメールやチャットで現金を騙し取る詐欺が多発している。ITジャーナリストの鈴木朋子さんは「緊急の業務として社員を騙す手口で、被害額も大きい。また、新たなパターンとして、ニセ社長詐欺の注意喚起を装ってマルウェアを配布するメールも登場している」という――。■突然、社長から「LINEグループを作成して」「会社のLINEグループを作成して」――社長を装った何者かに業務命令を受け、指定口座に送金させられる詐