イタリア国旗を持って登場したモデルの“彼氏”は誰？ミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開会式を行った。メイン会場となったサッカースタジアム「サン・シーロ」に現れた謎の美女とその正体に、ネット上のファンが沸いている。開会式は世界的人気を誇る女性シンガーのマライア・キャリーがイタリア語での歌唱を披露するなど華やかな雰囲気で進んだ。いたるところにファッション大国の工夫がちりばめられる中、折りたたまれた