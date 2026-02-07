「サーキット通り」の南に並行する新ルート三重県は2026年2月6日、鈴鹿市で整備を進めてきた主要地方道鈴鹿環状線「磯山バイパス」が3月19日（木）夜間に全線開通すると発表しました。【これは使える！】まるで「鈴鹿サーキットバイパス」な開通区間（地図／写真）「磯山バイパス」は海沿いの国道23号（近鉄磯山駅近く）から内陸へ、国道23号「中勢バイパス」までをつなぐ3.5km。2015年開通のI期区間から12年を経て、II期区間1.7