テレビ各局などが衆院選の終盤情勢調査を伝え、自民党が大きく議席を伸ばすとの分析・予測が続出。公示時には比例名簿の下位に単独記載されて大ピンチとされた自民大物の当落に注目が集まっている。自民の比例名簿では、石破茂前首相と近く、石破政権で総務相を務めた村上誠一郎氏が比例四国ブロックの単独１０位に。上位の１位に小選挙区との重複候補９人（うち前職８人）が並んでいる。自民が大敗した前回２０２４年衆院選