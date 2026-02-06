千葉・多古町の住宅に侵入し、住人の男性を粘着テープで縛った上で暴行を加え現金を奪ったとして、5日、スリランカ国籍の男女3人が逮捕された。事件は2025年8月に発生し、容疑者らは男性に全治2週間のけがを負わせ、財布や携帯電話を奪った疑いが持たれている。手足を縛り顔面を殴打…残忍な手口5日午前、千葉市・千葉東警察署でカメラが捉えたのは、カメラから視線を逸らした男。逮捕されたスリランカ国籍のジャヤワルダナ・ウィ