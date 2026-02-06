札幌・南警察署は、2026年2月5日、札幌市南区に住む無職の男（32）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男は2月5日午後10時すぎ、母親の住む札幌市南区澄川の集合住宅の一室で、母親（54）の顔面を複数回殴り、けがを負わせた疑いが持たれています。警察によりますと、女性は顔面から出血して病院に搬送されましたが、命に別条はありません女性の夫から「妻が息子に殴られた。顔から出血している」と警察に通報があり事件が発覚。警